Professora é alvo de racismo e vai a supermercado de lingerie em protesto

(foto: Reprodução/Instagram)

Uma cena, no mínimo, inusitada. Mas, na verdade, fruto de indignação. Depois de ter sido mal tratada em um supermercado em Curitiba, a professora Isabel Oliveira foi ao local seminua em protesto à situação vivenciada. Vestindo apenas calcinha e sutiã, ela esteve na loja do Atacadão, na última sexta-feira (7/4), depois de, um pouco antes, ter sido seguida por um segurança enquanto fazia compras. Ao se despir, a intenção foi mostrar que não portava nenhum tipo de arma ou escondia algum produto.Isabel também é atriz e contadora de histórias. Foi ao mercado no início da tarde daquele dia para comprar itens para o almoço e fórmula para a filha de um ano e dez meses. No intervalo em que esteve no local, um funcionário da segurança começou a segui-la. O funcionário até tentou disfarçar, mas Isabel percebeu sua atitude. Diante da intimidação, ela resolveu perguntar ao homem se era uma ameaça, ao que ele respondeu que apenas cuidava do setor.Isabel, vítima de racismo em outras ocasiões, não aceitou a versão e começou a fazer um escândalo. Muitas pessoas que estavam no hipermercado lhe deram razão e a incentivaram a acionar a polícia, mas pelo 190 o atendente se recusou a enviar uma viatura, dizendo que o que Isabel relatava não era o bastante para isso. Foi aí que ela resolveu se manifestar pelo Instagram. Também ligou para o marido, que deixou os filhos em casa, e foi até o local para apoiá-la.

(foto: Reprodução/Instagram)

(foto: Reprodução/Instagram)

Mesmo sabendo que poderia ser detida por atentado ao pudor, a professora teve a ideia de ir novamente à loja apenas com as vestes íntimas. Ela escreveu em seu corpo os dizeres "eu sou uma ameaça?" e, depois de entrar, tirou a roupa.Foi abordada por outro segurança, e explicou que agia assim para que soubessem que não era um perigo para ninguém. Isabel e o marido, em seguida, compraram a fórmula para a bebê, pagaram e foram para casa. Tudo foi registrado e transmitido ao vivo pelo Instagram.Ao canal de notícias de Curitiba, Plural, que repercutiu o fato, o Atacadão respondeu em nota: