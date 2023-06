Influenciadora diz que vídeo dando bebida alcoólica à criança foi combinado

%uD83D%uDEA8VEJA: Belle Belinha se pronunciou após vídeo oferecendo bebida alcoólica para uma criança. pic.twitter.com/cvCYAzTaec %u2014 PopOnze (@PopOnze) June 19, 2023

Depois de ser criticada nas redes sociais por publicar um vídeo oferecendo uma garrafa de bebida alcoólica para uma criança, a TikToker Belle Belinha fez um pronunciamento se explicando sobre o vídeo. A publicação foi feita pela própria influenciadora, que apagou as imagens após a repercussão negativa.

Nessa segunda-feira (19/6), Belle Belinha publicou um novo vídeo, acompanhada da garota Lívia, que aparece no vídeo, e Camp, irmã e responsável pela garota. Ela disse que não imaginava que o vídeo daria tanta polêmica e começa explicando que a menina estava acompanhada da irmã maior de idade quando as imagens foram gravadas.

Belle Belinha negou que a criança estivesse sozinha durante a gravação do vídeo (foto: Reprodução / redes sociais)

A TikToker explicou, ainda, que Lívia fingiu dar um gole na bebida. “Ela não bebeu de verdade. A Lívia me acompanha e quem acompanha sabe o negócio do Corote. A gente pensou em fazer essa brincadeira e realmente não pensou na hora em tudo que isso fosse causar”, explicou.

Belle Belinha ainda fez um pedido de desculpas aos seguidores e disse que nunca teve o intuito de incentivar que crianças tomassem bebidas alcoólicas. “Eu percebi que o vídeo foi sem noção, tanto que apaguei em 15 minutos. Porém, o povo foi compartilhando. Mas ninguém veio perguntar se ela realmente tomou (o Corote). Mas isso não dá o direito de ninguém desejar minha morte”, afirmou.

No fim do vídeo, ela disse que vai tomar mais cuidado com o que posta. “Aqui nenhuma criança foi maltratada. Tem muito amor”, encerra, abraçando Lívia.

Relembre o caso

O vídeo em questão foi publicado no sábado (17/6). A adolescente de 17 anos começa as imagens com a garrafa de bebida na mão e diz que está “hablando com a mini-querida e bebendo um ‘Corotinho’”. A seguir, ela fala que a criança nunca experimentou a bebida e leva a garrafa ao nariz da menina, perguntando o que achou do cheiro. “O cheiro é bom”, diz a menina. Em seguida, a criança supostamente dá um gole na bebida e diz que é bom.

Belle Belinha pergunta a ela o que a garota achou. A menina disse que gostou e tomaria mais. O vídeo termina com as duas levando a garrafa à boca. A TikToker foi acusada de ferir o Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê prisão e multa para quem oferecer álcool para menores de idade.