Ibama apreende 29 toneladas de barbatanas de tubarão destinadas à Ásia

Barbatana de tubarão (foto: Jeso Carneiro/Flickr)

O Ibama realizou uma apreensão histórica de 28,7 toneladas de barbatanas de tubarão que estavam a caminho da Ásia de forma ilegal. Cerca de 10 mil tubarões, da espécie Azul e Anequim, foram mortos para a obtenção deste montante. A maior parte do carregamento, 27,6 toneladas, foi localizada em uma empresa exportadora em Santa Catarina. O restante foi encontrado em uma operação de fiscalização no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.





Esta apreensão é considerada a maior já realizada no mundo, ocorrendo no local de captura dos animais. No Brasil, a pesca direcionada a tubarões é proibida. O Ibama informou que as embarcações utilizavam licenças de captura de outros peixes e operavam com mais de 80% da carga permitida.





Diversas irregularidades foram constatadas, como a captura sem licença adequada, pesca direcionada a tubarões contrariando a licença e uso de equipamentos de pesca em desacordo com a legislação.





As barbatanas de tubarão são altamente valorizadas no mercado asiático, utilizadas principalmente em sopas. A captura indiscriminada e irregular tem gerado uma diminuição das populações de tubarões no mundo, ameaçando diversas espécies, como o Anequim, que entrou recentemente na lista de espécies ameaçadas de extinção.