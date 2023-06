Internet critica influenciadora por oferecer bebida alcoólica a criança

438

Essa influencer Belle Belinha, dando bebida alcoólica (Corote) pra uma criança. Atenção juizado da infância e juventude, pra cima dessa sem vergonha. pic.twitter.com/jQZpQcYL2a %u2014 Tumulto BR (@TumultoBR) June 18, 2023

De apenas 17 anos, a TikToker Belle Belinha ficou famosa por seu estilo de vida pouco saudável. Ela é adepta de cigarros e álcool e compartilha o estilo de vida nas redes sociais. Belle Belinha já chocou as redes por mostrar que beijou mais de 70 pessoas durante uma noite. Agora, ela virou assunto novamente, após oferecer bebida alcóolica para uma criança.

A adolescente começa as imagens com a garrafa de bebida na mão e diz que está “hablando com a mini-querida e bebendo um ‘Corotinho’”. A seguir, ela fala que a criança nunca experimentou a bebida e leva a garrafa ao nariz da menina, perguntando o que achou do cheiro. “O cheiro é bom”, diz a menina. Em seguida, a criança dá um gole na bebida e diz que é bom.

Belle Belinha pergunta a ela o que a garota achou. A menina diz que gostou e tomaria mais. O vídeo termina com as duas bebendo a cachaça sabor blueberry.

A cena dividiu as redes sociais. A maior parte dos internautas criticam a ação da influenciadora. “O que se passa na cabeça dela??? falta de conteúdo??”, questionou um perfil. “Essa postagem é complicada hein, oferecer bebida a menor de idade é crime com pena de detenção de 2 a 4 anos e multa. Isso na verdade é uma denúncia, né?!”, criticou outro. “Belle Belinha tem que ser PRESA”, pediu outro.

Após a repercussão, Belle Belinha apagou o vídeo do seu perfil (foto: Reprodução / Twitter)

Segundo o artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente, é proibido “vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar,ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou a adolescente, bebida alcoólica ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica”. A pena para esses casos é de detenção de dois a quatro anos, e multa, se o fato não constitui crime mais grave.

Vale lembrar que a legislação não tipifica como crime ou contravenção penal o consumo da bebida pela criança ou adolescente. A idade mínima para consumo de álcool no Brasil é de 18 anos, o que significa que mesmo Belle Belinha não atende a esse critério.

Outro grupo de internautas pede para que a mãe da criança seja responsabilizada, por permitir que a menina esteja em um local inadequado. "Vocês julgando a belle, mas cadê a mãe da criança? Está sozinha em uma festa desse nivel? Por que não está perto dos pais?”, questionou uma mulher. “Imagina ser um pai ou mãe descuidado ao ponto de deixar seu filho entrar em contato com a BELLE BELINHA”, apontou outro perfil.

Teve quem viu que a criança já faz parte das peripécias da influenciadora. “A criança vai está desse jeito daqui 10 anos. Belle Belinha espalhando seus princípios para próxima geração”, previu uma jovem.

Os comentários ainda problematizam o fato da própria influenciadora viver de modo desenfreado. “Mano, a Belle belinha é menor de idade e já tem only fans, música proibidona, posta foto semi nua nas redes e constantemente se sexualiza, bebe e posta. Dar bebida para menor de idade, nem é 0,01% das atrocidades que ela faz. A guarda dela nesse ponto, nem deveria estar com a mãe”, apontou um internauta.

Segundo as publicações nas redes sociais, o vídeo teria sido postado no perfil do TikTok da adolescente nesse sábado (17), mas Belle Belinha apagou a publicação.