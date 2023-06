Marinha resgata cinco sobreviventes de barco que naufragou em SC

438

(foto: Redes Sociais/Reprodução)

A Marinha resgatou, com vida, na noite deste sábado (17/6), cinco tripulantes que estavam no barco Safadi Seif, que naufragou na sexta-feira (16/6) na costa de Santa Catarina. As outras três pessoas que estavam na embarcação ainda não foram localizadas.Segundo a Marinha, os sobreviventes estão em bom estado de saúde e foram localizados pela embarcação Thor Frigg por volta das 22h, mais de 24 horas após o naufrágio.As buscas continuam para encontrar os outros três desaparecidos. Nas redes sociais, circulam imagens que seriam da pequena balsa onde estavam os sobreviventes sendo resgatados.A Marinha marcou um coletiva para 11h30 para dar mais detalhes sobre as ações de buscas.