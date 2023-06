Naufrágio em Santa Catarina: Marinha busca por 12 ocupantes

438

(foto: Marinha/Reprodução)

Um barco com 12 pessoas naufragou na noite desta sexta-feira (16/6) no mar na costa da cidade de Garopaba, no litoral sul de Santa Catarina. A Marinha do Brasil informou que iniciou as buscas pelos ocupantes da embarcação por volta das 21h30. Até às 22h, ninguém tinha sido localizado, segundo a NSC.O sul de Santa Catarina foi atingido por fortes chuvas desde quinta devido a passagem de um ciclone extratropical pelo sul do Brasil. Muitas cidades ficaram alagadas por causa dos temporais. Rajadas de vento chegaram a atingir 100km/h. No Rio Grande do Sul, três pessoas morreram e doze estão desaparecidas.