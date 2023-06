Ciclone no Sul: três mortes e ao menos 12 desaparecidos; veja fotos

438

Em decorrência do ciclone, há também registros de estradas bloqueadas, voos cancelados e falta de energia elétrica em várias regiões (foto: Rodger Timm/PMPA)

O que é um ciclone extratropical?

Um ciclone extratropical atingiu várias partes do Rio Grande do Sul na madrugada desta sexta-feira (16/6). Até o momento, três pessoas morreram e pelo menos 12 estão desaparecidas em decorrência do fenômeno meteorológico.De acordo com o portal "G1", o governador do estado, Eduardo Leite (PSDB), informou que a morte ocorreu no munícipio de São Leopoldo, na Região Metropolitana de Porto Alegre. A pessoa teria sofrido uma descarga elétrica e tinha 23 anos de idade.Também em São Leopoldo, dois irmão estavam dentro de um carro que foi arrastado pela correnteza de um riacho durante a madrugada. A Brigada Militar divulgou que o desaparecimento ocorreu no local em que uma ponte foi levada pela água.Um dos irmãos foi resgatado e o Corpo de Bombeiros trabalha nas buscas pelo homem que ainda está desaparecido. Sem muitos detalhes, a Prefeitura de Caraá informou que outras três pessoas estão desaparecidas na cidade.Em decorrência do ciclone, há também registros de estradas bloqueadas, voos cancelados e falta de energia elétrica em várias regiões. A capital, Porto Alegre e pelo menos outros 15 municípios também foram atingidos por alagamentos, devido ao grande volume de chuvas.O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), orientou os moradores da cidade a não saírem de casa. "A quem tiver possibilidade, fazemos apelo para que evitem deslocamentos", publicou em suas redes sociais.Há também registros de estragos causados pelo ciclone extratropical em Santa Catarina. O fenômeno meteorológico já deixou pessoas desabrigadas, isolou comunidades e também causou alguns deslizamentos.O ciclone extratropical é um fenômeno meteorológico que é responsável por causar chuvas fortes e rajadas de vento. Os ciclones extratropicais são considerados fenômenos comuns na história climática brasileira e, geralmente, se formam no extremo sul do país, entre o Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina.De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o volume de precipitação pode atingir acima dos 60 mm/h ou superior a 100 mm/dia. A velocidade dos ventos pode ultrapassar a marca dos 100 km/h. Tal fenômeno pode provocar alagamentos, deslizamentos e enxurradas, destelhamentos, danos nas redes elétricas e quedas de árvores.