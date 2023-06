Manaus registra 21ºC e moradores ironizam frio: 'acordei na Inglaterra'

438

A temperatura é considerada baixa para os padrões da capital, que costuma registrar calor acima dos 30ºC (foto: Reprodução/Twitter/@AlissonBrazil2)

Manaus, no Amazonas, amanheceu na casa dos 20ºC nesta quinta-feira (15/6). A temperatura é considerada baixa para os padrões da capital, que costuma registrar calor acima dos 30 ºC. Na semana passada, o Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil (Inmet) alertou que uma frente fria atingiria várias partes do país, entre elas a região amazônica. Moradores de Manaus reclamaram do frio nas redes sociais. "Bom dia, Manaus. Quem ligou o ar condicionado?", brincou a prefeitura da cidade.





"Depois de tantos anos morando em Manaus, finalmente ficou frio de verdade", comentou um internauta no Twitter. "Achei que tivesse acordado em Curitiba (mas para eles 21 graus é calor). Manaus fazendo frio", disse outro. "Que época do ano nova é essa que estamos passando?", indagou um terceiro. Em 1975, o jornal A Crítica estampou na manchete: "Manaus treme de frio". Na época, a capital chegou na mínima de 5ºC.





Ao Correio, o meteorologista Mamedes Luiz Melo explica que a friagem se deve a chegada de uma massa de ar frio no sul do Amazonas. "A tarde deve ficar em torno de 26ºC a 27ºC, então será bem friozinho hoje. Porém, a partir de amanhã a temperatura já se eleva. É normal que algum fenômeno, no inverno do hemisfério sul, conhecido como friagem, cause isso", diz.





Nos próximos dias, a temperatura em Manaus se mantém entre 23ºC a 26ºC. Mas no período da tarde pode passar dos 30ºC. Até segunda-feira (19/6), a previsão é de nuvens com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas. Segundo o Inmet, o volume total de chuvas pode chegar a 50 milímetros em 24h, com ventos de até 60 KM/h. A umidade do ar máxima desta quinta é de 85%.