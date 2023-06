Mulher morre em consultório médico durante procedimento cirúrgico

438

Ingrid Ramos Ferreira (foto: Reprodução/Facebook)

A Polícia Civil do Rio de Janeiro apura a morte de Ingrid Ramos Ferreira, de 41 anos, ocorrida na noite de quinta-feira (15) em um consultório médico localizado na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Ferreira estava sendo submetida a um procedimento para corrigir uma cicatriz decorrente de uma cirurgia plástica quando sofreu uma convulsão e morreu.



A vítima realizava o procedimento na Clínica Eliana Jiménez, nome da médica responsável pelo atendimento, situada dentro de um centro comercial na Avenida Olegário Maciel. Após o incidente, o consultório foi interditado.









A investigação do caso está a cargo da delegacia da Barra da Tijuca. A Polícia Civil informa que parentes de Ferreira, testemunhas e responsáveis pelo estabelecimento serão convocados a depor. O Cremerj (Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro) comunicou a abertura de uma sindicância para apurar as circunstâncias do caso.





Ao comparecer ao IML (Instituto Médico Legal) para liberar o corpo da irmã, Ícaro Ramos, criticou as condições da clínica em entrevista a jornalistas. 'Aquilo não era uma clínica, era um açougue. Como eu vi a minha irmã, só Deus sabe', afirmou.