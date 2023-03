Polícia aponta negligência de clínica pela fuga e morte de idoso em Araxá

Polícia apontou falhas na estrutura de segurança do lar de idosos (foto: Reprodução / Redes Sociais) A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) concluiu as investigações do caso do homem de 52 anos que foi encontrado morto dentro de um ribeirão após fugir de uma clínica de acolhimento em Araxá, no Alto Paranaíba. Na manhã desta quinta-feira (16/3), foram apontadas que negligências da insituição levaram à fuga e à morte da vítima. Três funcionárias foram indiciadas por homicídio culposo.

“A Polícia Civil apurou que a insituição pecou com algumas obrigações no que se refere à quantidade de funcionários à disposição dos internos, onde no quadro de colaboradores foi constatado que uma das cuidadoras era, inclusive, menor de idade. A clínica pecou também em não manter um serviço de portaria especializado. As câmeras de videomonitoramento existentes não funcionavam da forma devida. O desaparecimento dele foi percebido por volta das 7h30 da manhã, mas a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros só foram informados durante a tarde”, conta o delegado responsável pelas investigações, Vinícius Ramalho.

Entre as três pessoas indiciadas por homicídio culposo estão a proprietária - também diretora da clínica - e duas funcionárias.

“A diretora da instituição foi indiciada por ser a responsável pela gestão, pelo fato de cuidar da infraestrutura e da contratação de pessoal. Outras duas colaboradoras também foram indiciadas por permitirem que o portão frontal por onde esse senhor saiu permanecesse aberto, possibilitando que ele deixasse a clínica sem que fosse sentida a sua ausência. As investigações apontaram que, provavelmente, ele caiu nesse ribeirão de uma forma acidental, mas essa morte foi promovida. Houve a contribuição para o resultado perante as negligências e omissões que foram apontadas com relação à instituição”, ressalta o delegado.

Corpo da vítima foi encontrado no dia 15 de fevereiro, em um ribeirão a cerca de 1,5 km da clínica de acolhimento (foto: Corpo de Bombeiros de Araxá / Divulgação )

Estrutura imprópria

Na última segunda-feira (13/3), a Justiça determinou a interdição do Lar de Idosos Hotel Vovó Cecília. O pedido se deu pela constatação de “irregularidades sanitárias gravíssimas” que, de acordo com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), colocava os idosos em risco. Na ocasião, os residentes do abrigo deveriam ser entregues aos cuidados de familiares ou transferidos para outras instituições de permanência às custas dos proprietários do Lar de Idosos Vovó Cecília.

A decisão, no entanto, foi suspensa devido a uma liminar obtida pela defesa da clínica, que foi acatada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG) às 23h do mesmo dia, e evitou a interdição do espaço.

Posicionamento da defesa

Procurado pela reportagem do Estado de Minas, o advogado de defesa da clínica e da proprietária do local, Johnny Theodoro, informou que ainda não teve acesso à conclusão do inquérito da Polícia Civil e que soube do assunto por meio da mídia.

Johnny afirmou que o inquérito se trata de um ato unilateral e que não concorda com o indiciamento de homicídio culposo. “Não houve negligência, muito pelo contrário. A partir do momento que a minha cliente tomou conhecimento da fuga deste residente, ela, de imediato, não mediu esforços par encontra-lo. Isso tudo será comprovado durante a instrução criminal”, destacou.