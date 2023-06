Motorista atropela suspeito de furto e tem carro depredado

438





A Polícia Civil informa que está examinando as imagens disponíveis e trabalhando para elucidar as circunstâncias dos acontecimentos. O incidente ocorreu a apenas 300 metros do Distrito Policial de Campos Elíseos.

Carro subiu na calçada para atingir o suposto assaltante (foto: Reprodução/Dailymotion)



O suspeito de furto, de 29 anos, foi socorrido após o atropelamento e preso em flagrante por furto do celular. A Secretaria da Segurança Pública divulgou uma nota informando que a Polícia Civil está analisando as imagens e buscando esclarecer os fatos. A versão apresentada pelo motorista de 30 anos na delegacia será investigada no decorrer das apurações, sob responsabilidade do 3º DP.