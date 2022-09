Como Lula e Bolsonaro mentem, manipulam os fatos e você acredita e aplaude

Os ilusionistas de Banânia (foto: Reprodução/Fotomontagem/Redes Sociais) Sinceramente, eu não compreendo como algumas pessoas podem defender e idolatrar dois dos piores e mais danosos políticos que o Brasil já expeliu por sua larga e profunda cloaca partidária.





Compreendo menos ainda quando a defesa e idolatria partem de pessoas que, por exemplo, grandes empresários ou executivos jamais contratariam Lula da Silva, o meliante de São Bernardo, e Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto, para trabalharem em seus negócios.





Ou quando pessoas religiosas, que pregam o amor ao próximo, declaram votar em quem diz as barbaridades que ambos dizem . Ou ainda, pais de filhos(as) homossexuais, especiais ou negros(as), alvos ou da exploração política ou do mais puro ódio da dupla bolsopetista - será que estas pessoas nomeariam algum dos dois (Lula ou Bolsonaro) como tutores de seus filhos em caso da própria morte?









O líder do Petrolão acusou a “zelite” de não investir em saneamento básico, preferindo construir pontes e viadutos, pois dão mais visibilidade. O pilantra só não lembrou que ele e seu bando, após quase 16 anos de governo, deixaram mais da metade dos lares brasileiros sem água tratada e sem esgoto . É o tal do “acuse-os daquilo que faz”.





Por sua vez, o patriarca do clã das rachadinhas, em mais um crime eleitoral, aproveitou a viagem à Inglaterra (paga com dinheiro público) para fazer campanha, e tirou uma foto junto a uma placa em um posto de gasolina, com o preço do combustível à mostra, dizendo que, por lá, o litro custa o dobro do Brasil





Pois é. Enquanto os líderes mundiais prestavam condolências pela morte da Rainha, o amigão do Queiroz manipulava um número (o preço da gasolina), esquecendo-se de dizer que o salário mínimo inglês é 7 vezes maior do que o brasileiro, que a renda per capita é 10 vezes maior e que os juros no país são 11 vezes menor.





Lula e Bolsonaro mentem tanto que já não distinguem fantasia da realidade. Ambos juram ser honestos e perseguidos pela Justiça e imprensa. Juram que seus filhos enriqueceram licitamente e sem favorecimentos. Juram que suas fortunas são frutos de trabalho duro e probo. Juram que amam o País e que lutam pelo povo . E prometem, descaradamente, que irão fazer algo de bom pelo Brasil.





Você pode votar no mensaleiro por ódio ao miliciano, ou vice-versa. Mas não pode, ou melhor, não deve - ou deveria -, defender nenhum dois dois. Não pode afiançar a honestidade ou capacidade de um ou de outro. Não pode, por fim, sob pena de extrema estupidez, chamar um de “mito” e outro de “melhor presidente que o Brasil já teve”





Quero dizer, até pode. Ainda vivemos em uma democracia. Ao menos até que um dos dois autocratas cretinos consiga destruí-la (até nisso são iguais… putz!).