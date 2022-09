Bolsonaro em posto de Londres: 'No Brasil, gasolina é mais barata'

O presidente vem usando a baixa na gasolina para campanha eleitoral (foto: REDES SOCIAIS/REPRODUÇÃO) O presidente Jair Bolsonaro (PL) gravou um vídeo, neste domingo (18/9), em frente a um posto de gasolina em Londres, para exibir o preço da gasolina e comparar com o valor do combustível no Brasil. O chefe do Executivo federal está na cidade para o velório da rainha Elizabeth II.









No início do mês, a Petrobras anunciou redução de R$ 0,25 no preço da gasolina vendida às distribuidoras. O preço médio passou de R$ 3,53 para R$ 3,28 por litro, uma redução de 7%.





O presidente vem usando a baixa na gasolina para campanha eleitoral. Em sua última live, na quinta-feira (15/9), ele pediu para que apoiadores tirassem fotos em frente aos preços dos postos para promover a diminuição.