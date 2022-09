Nem Lula nem Bolsonaro: apenas 6% rejeitam os dois; e eu sou um deles

Dois lados da mesma moeda (foto: Fotomontagem/Google Images/Divulgação) Viraram meme da internet as propagandas do Globo Repórter, na magnífica voz de Sérgio Chapelin, que costumeiramente diziam (sobre algumas espécies animais, inclusive a humana, hehe): “quem são, onde vivem, o que comem”? Pois é. Estou me sentindo assim. Quando o Datafolha estima em meros 6% os eleitores que rejeitam o verdugo do Planalto e o meliante de São Bernardo , sinto-me uma raridade em Banânia.





O Brasil tem cerca de 155 milhões de cidadãos aptos a votar, o que não significa eleitores, pois dezenas de milhões não votam, ou anulam os votos, ou ainda votam sem saber em quem - ou no que!! - estão votando. E pior, talvez, sejam os que sabem e votam mesmo assim, como o caso deste idota que vos rabisca. Mesmo sabendo a merda que fazia, por também saber a merda alternativa, votou, no 2º turno de 2018, em Jair Bolsonaro.









O alento, no meu caso, é que, somados, 90% dos meus compatriotas concordam comigo, e Lula e Bolsonaro são execrados por eles. O diabo é que, ainda assim, 90% admitem gostar ou de um ou de outro, argh!! Ou seja, tudo mais constante, um deles será o presidente, a partir de janeiro de 2023, e eu ficarei ruminando minha bílis na cama, que é lugar quente, para a alegria de lulistas e/ou bolsonaristas que me detestam





Contudo, conclamo meus coirmãos da derrota eleitoral que se avizinha: até 2 de outubro, quiçá 30 de outubro, berrem (aos quatro cantos) contra o líder do mensalão e contra o devoto da cloroquina. Mantenham-se firmes em suas convicções irrefutáveis, não votando em ladrões, sociopatas, autocratas, populistas, cretinos. Lula e Bolsonaro não têm nada de novo a nos oferecer , e o que já ofereceram, como sabido, não presta.