Nem Lula nem Bolsonaro: Simone Tebet será a grande vencedora das eleições

Simone Tebet foi o destaque positivo do debate da Band (foto: Miguel Schincariol/AFP/EM) A política é um bicho tão previsível quanto jogo do Galo, ou seja, enquanto não terminar, não acaba, ainda que o placar esteja 4x0, aos 45 minutos do segundo tempo, com três jogadores a mais . Falar nas eleições de 2026, então, soa como chute do chute do chute; e é verdade!, mas, mesmo assim, me arrisco a “profetizar” o que segue abaixo.





Simone Tebet será a grande novidade das eleições presidenciais de 2026. Não a única, pois imagino que Romeu Zema, o bom governador de Minas, chegará forte também, sobretudo se vencer o pleito de outubro, ainda no primeiro turno, demonstrando uma enorme força no segundo maior colégio eleitoral do País





Voltando à candidata do MDB - coitada, merecia uma sigla melhor -, Tebet já alcança (dentro da margem de erro) o eterno candidato Ciro Gomes nas mais recentes pesquisas eleitorais. Além disso, já mostrou que é boa de papo e de televisão, e como a única mulher eleitoralmente viável do pleito , tem muito potencial de crescimento.









A chance de Lula da Silva, o meliante de São Bernardo, realizar uma gestão brilhante, diante das inúmeras dificuldades já contratadas pelo destino ( guerra, pandemia, inflação mundial etc ) e por Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto (déficit fiscal, estouro do teto, emendas secretas etc), são espetacularmente muito baixas.





Outrossim, mesmo que sua gestão seja positiva, a idade não o permitirá uma reeleição, e imaginar a máquina petista de moer gente (antidemocrática, autoritária, corporativista) apoiando Geraldo Alckmin , é simplesmente algo impensável para meus parcos neurônios. Ou seja, a sucessão do líder do mensalão já está posta - e aberta! - desde agora.





O coroné Ciro anunciou que será sua última tentativa. A ver! Mas dando como verdade, estará fora do páreo, como intuo e repito, Lula também. Alckmin, coitado, será demonizado pelo próprio bando, ops!, Partido dos Trabalhadores. Lideranças tucanas? Huuum, Eduardo Leite (excelente, por sinal) , mas será que o PSDB ainda existirá em 2026, hehe?





Por isso reforço minha crença de que Tebet será a grande novidade das próximas eleições presidenciais, já que Zema, de novidade, não será nenhuma. E já a tenho como favorita, inclusive, pois o brasileiro médio teria que girar 180 graus para eleger um liberal (de fato, e não fake, como o amigão do Queiroz), mineiro, empresário e do Partido Novo.