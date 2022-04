Lula e Alckmin ou Bolsonaro e Centrão; o que é mais cafajeste? Leia e opine

Cinismo, falta de vergonha na cara e pura cafajestice: Lula Geraldo Alckmin, ex-PSDB, atualmente PSB, seu parceiro de chapa para outubro. (foto: Felipe ARAUJO / AFP) Desde a redemocratização, em 1989, Lula da Silva, o meliante de São Bernardo, e os tucanos não se bicavam. Ou melhor, se pegavam para valer. E não foi por amor!





Naquela ocasião, o chefão petista enfrentou, além de Fernando Collor no segundo turno, e Leonel Brizola no primeiro, um dos maiores nomes do tucanato: Mário Covas.





Em 1998, o pai do Ronaldinho dos Negócios levou outra surra eleitoral de FHC, novamente no primeiro turno da eleição, e emplacou sua terceira derrota seguida.





Finalmente, em 2002, o quadrilheiro petista venceu. Bateu José Serra (PSDB) e iniciou o ciclo cleptocrata petista que durou até o impeachment de Dilma Rousseff.





Em 2006, o chefe do petrolão derrotou Geraldo Alckmin, também conhecido como ‘picolé de chuchu’ por causa de seu carisma zero e entusiasmo algum. Haja sono, tadinho.





Em 2010, foi a vez da estoquista de vento derrotar José Serra - bi-perdedor, portanto -, e emplacar o terceiro mandato consecutivo da ladroagem ampla, geral e irrestrita.





Por fim, em 2014, uma nova coça eleitoral da petralhada na tucanada, e a saudadora de mandioca mandou Aécio Neves - aquele da sacola de dinheiro - chorar na cama.





NOVOS VELHOS TEMPOS





Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto, finalmente interrompeu o ciclo PT-PSDB ao vencer o poste Fernando Haddad, pau-mandado do então presidiário de Curitiba.

O devoto da cloroquina se elegeu prometendo ser diferente e fazer diferente; jurou que iria combater a corrupção e jamais permitir o ‘toma lá dá cá' com os oportunistas.





Tão logo assumiu, o amigão do Queiroz resolveu incendiar o País, e iniciou suas inúmeras e energúmenas tentativas de golpe de Estado bananeiro, ‘a la’ Exército de Brancaleone.





Em 7 de setembro de 2021, o Bozo desferiu seu último ataque à democracia, quando levou milhares de bate-paus às ruas, em Brasília e em São Paulo, pelo fim das instituições.





Como deu com os burros n’água, não restou outra alternativa ao patriarca das rachadinhas, senão arregar ao STF, para não ser preso, e ao Congresso, para não ser impichado.





Assim ocorreu o casamento de conveniência entre o maníaco do tratamento precoce e os figurões do Centrão: Arthur Lira, Ciro Nogueira e Valdemar da Costa Neto.





Hoje, Bolsonaro está aboletado no PL, submisso às figuras acima e parceiro contumaz de Fernando Collor, Roberto Jefferson e outros ‘ilibados’ políticos do Centrão.





Se o leitor amigo e a leitora amiga chegaram até aqui, já devem ter recorrido a doses monumentais de Engov, Eno e omeprazol para dar conta dos engulhos.

ENFIM JUNTOS

Pois é. Com inveja, talvez, da parceria Bolsonaro-Centrão, eis que o ex-tudo (ex-presidente, ex-presidiário, ex-corrupto e ex-lavador de dinheiro) decidiu ter a sua própria dupla.









Após anos acusando-se mutuamente - ladrão foi o mínimo que já disseram um do outro - os dois velhos caciques do PT e tucanos resolveram fazer as pazes e se casar.





Lula diz que mudou e que Geraldo mudou. Alckmin diz que mudou e que Lula mudou. Na verdade, a única coisa que não mudou foi a pornografia político-partidária do Brasil.





Ah, também não mudou essa nossa eterna vocação para corno-manso. O brasileiro gosta de ser traído, se possível, com requintes de crueldade. Vale até uns tapinhas, hehe.





Pessoalmente, quero mais é que Lula e Alckmin e Bolsonaro e Centrão se explodam; e se for uma explosão conjunta, tanto melhor, pois assim polui menos o ambiente.





Essa gente forma uma horda de oportunistas cretinos; um bando de corruptos sedentos por dinheiro e poder, que há décadas domina a política nacional e escraviza o Brasil.





Se você não se importa - e parece que 60% da população não se importam -, beleza! Corra às urnas e vote nos mitos e pais dos pobres. Eles, famílias e amigos só têm a te agradecer.