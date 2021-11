Bolsopetismo em festa: STJ faz com Flávio Bolsonaro o que STF fez com Lula

Flávio e o pai, Jair: o 'clã das rachadinhas' (foto: Jeso Carneiro/Flickr)





- Leia: Que beleza, hein!? Por 4 votos a 1, a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu anular as investigações de peculato praticado, segundo acusação do MPF - Ministério Público Federal - do Rio de Janeiro, pelo senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto.- Leia: De rachadinha em rachadinha, o clã Bolsonaro









O ex-tudo (ex-presidente, ex-presidiário, ex-corrupto e ex-lavador de dinheiro) Lula da Silva jamais foi inocentado de seus inúmeros e mais do que provados crimes; ele simplesmente foi declarado não-culpado, até que todos os processos sejam retomados, desde o início, e percorram novamente todas as instâncias e ultrapassem todos os recursos. Leia-se: nunca!





Igual sorte socorreu o rei dos panetones vendidos em ‘cash’, o gênio do mercado imobiliário, que compra mansão de 14 milhões de reais por 6 milhões, o ex-patrão do miliciano Fabrício Queiroz, amigo de décadas do papai Jair, o devoto da cloroquina, Flavinho Wonka, que também não foi inocentado de nada, mas que jamais irá ver seu processo chegar ao fim.