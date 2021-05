STF: enquanto Moro é demonizado, Toffoli 'salva a própria pele'

Ministro do STF, Dias Toffoli (foto: Jeso Carneiro/Flickr)



A indignação é tamanha, a revolta, tão profunda, e a raiva ardente incontida, que está difícil começar a escrever este texto. Se eu pudesse "verbalizar" através das letras, palavras e frases os meus sentimentos de agora, Alexandre de Moraes, do STF, me mandaria para Pedrinhas, no Maranhão, em reclusão solitária e perpétua.









Em nome do tal “garantismo”, palavra bonita que favorece a impunidade, ministros da Suprema Corte - não todos, façamos justiça - vêm votando sistematicamente de forma oposta aos anseios da sociedade e em consonância com as teses pagas a preço de ouro aos doutores dos escritórios estrelados da advocacia criminal.



Uma vírgula fora do lugar, em uma peça de acusação, contra um graudão corrupto qualquer, nos dias de hoje é capaz de transformar o juiz em suspeito e o ladrão em inocente. E um favorzinho aqui, um segredinho lá, um patrocínio acolá fazem inquéritos e processos dormirem como bebês em certas gavetas togadas.





impossibilidade de prisão após uma condenação em segunda instância foi só o pontapé inicial de um jogo político-econômico-eleitoral que não tem dia nem hora para acabar. Sentenças e delações que o tempo e os bilhões recuperados fizeram questão de provar corretas, são anuladas e atiradas nas lixeiras dos compadres.





Lula solto e elegível ; Flávio Bolsonaro dormindo tranquilo; Renan Calheiros ‘nem te ligo farinha de trigo’; Eduardo Cunha em casa; Aécio Neves esquecido. Gilmar Mendes acusando, defendendo - e ofendendo!! - a esmo; Lewandowski sendo Lewandowski; Dias Toffoli votando em processo em que é potencialmente parte.