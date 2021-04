Lula não é inocente e STF jamais afirmou isso

Lula discursa em Congresso nacional do PT, em junho de 2017 (foto: Lula Marques)

corrupção, é claro. Desde sua criação, o PT e seus expoentes habituaram-se a espancar a verdade e os fatos, a fim de criarem narrativas fantasiosas conforme suas conveniências. Pedro Bial tem toda razão. Para acreditar no que diz o meliante de São Bernardo, só mesmo com polígrafo a tiracolo . O lulopetismo sempre foi uma usina de mentiras — e de, é claro. Desde sua criação, oe seus expoentes habituaram-se a espancar a verdade e os fatos, a fim de criarem narrativas fantasiosas conforme suas conveniências.





Lula, os processos contra ele seguirão agora para um novo foro adequado conforme o entendimento do Supremo. Após decisão do pleno do STF por 8x3 , que ratificou o que monocraticamente já havia decido o ministro Edson Fachin, relembrando, que a 13ª Vara Federal de Curitiba era incompetente para julgar os casos de corrupção do ex-presidente, os processos contra ele seguirão agora para um novo foro adequado conforme o entendimento do





Moro; em 2ª instância por três desembargadores; e no STJ por cinco ministros. E a questão da incompetência de Curitiba, agora revista por oito ministros da Suprema Corte, fora negada por todos estes magistrados. Placar final: 12 a 8 contra o petista. O líder da quadrilha do Petrolão , segundo denúncia do MPF, fora condenado em 1ª instância por Sergio; em 2ª instância por três desembargadores; e no STJ por cinco ministros. E a questão da incompetência de Curitiba, agora revista por oito ministros da Suprema Corte, fora negada por todos estes magistrados. Placar final: 12 a 8 contra o petista.





Contudo, o que vale, por óbvio, é a decisão dessa quinta (15/4) do STF. Lula agora é um ex-tudo: ex-presidente, ex-presidiário, ex-corrupto e ex-lavador dinheiro. Porém, continua sendo o que sempre foi, já que não existe ex-culpado neste caso. Que fique claro: o Supremo Tribunal Federal não inocentou o chefe do Zé Dirceu e do Antonio Palocci “et caterva”.





O bilontra do PT não foi considerado inocente por nenhum dos capas-pretas no julgamento desta quinta-feira. Apenas teve suas sentenças condenatórias anuladas , até que um outro juiz, de outra vara criminal, analise os processos e profira novo parecer. Se e quando for declarado inocente, aí, sim, ele e seus comparsas poderão comemorar tal fato.