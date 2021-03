Lula: livre, sim, mas jamais inocente

(foto: Reprodução/YouTube)

Eu juro. Eu tentei. Não foi falta de boa vontade. Tentei abrir minha mente e meu coração. Até pensei: “ouça o cara, Ricardo, vai que mudou; vai que, vá lá, tenha sido um pouco injustiçado mesmo, quem sabe?”. Mas não dá. Um pulha é um pulha. Um bilontra é um bilontra.

Lula, o ex-presidiário, ex-corrupto e ex-lavador de dinheiro , unicamente por vontade, obra e graça dos seus brodinhos do STF, já que absolutamente todas as provas e fatos mostram o contrário, continua sendo o que sempre foi, mais do mesmo, apenas mais velho.





Em seu primeiro comício público visando a eleição de 2022, mentiu como sempre, inventou como nunca e chegou ao cúmulo dos cúmulos do cinismo e da fantasia, ao declarar, com a costumeira falsa indignação: “a Petrobras, bem dirigida como foi no nosso governo…”.





Ao se vitimizar, disse: “Fui vítima da maior mentira jurídica em 500 anos de história”. Claro que foi. Tudo o que vimos e assistimos; todo o dinheiro recuperado; todos os depoimentos; todas as prisões; todas as provas… nada daquilo existiu. Foi tudo uma hipnose coletiva. Argh!





Para o líder da quadrilha (conforme o definiu o MPF), Moro é um criminoso, mas José Dirceu, um guerreiro do povo. Declarou-se inocente, o que não é nem nunca foi, nem muito menos se disse, agora, que seja. Investe, como de costume, na confusão. Repito: não é inocente.





O resto, eu não sei. Parei de assistir. Aliás, não deveria ter começado. Imagino que tenha descido a borduna no verdugo do Planalto. Para quem gosta de encontrar um lado bom em tudo, este será um. O meliante de São Bernardo e o amigão do Queiroz se pegando, hehe.





Será divertido o chumbo trocado de acusações de corrupção e rachadinhas. Será Queiroz, de um lado, e Palocci, do outro. O Lulinha, da Gamecorp , e o Flavinho, da mansão. Só não poderão falar mal dos amigos em comum na Suprema Corte, pois aí seria um tiro no pé.





Que Deus ouça minhas orações e, ou nos envie um anjo salvador, para encerrar esse maldito ciclo dos horrores, ou permita que eu ganhe na mega sena acumulada (com o dólar a R$ 6, tem de ser muito acumulada!!) e possa me mandar daqui. De preferência, para a Noruega.