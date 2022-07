Drogaria Araujo abre 20 vagas para tecnologia em Minas Gerais

AS

A Drogaria Araujo, uma das principais redes de drogarias no Brasil, está investindo cada vez mais no mercado digital. Pensando em atender melhor seus clientes e aumentar seu quadro de colaboradores e a qualidade de sua equipe, a marca acaba de abrir 20 vagas para a área de tecnologia.

A ação faz parte do Programa Araujo Tech, que tem como foco acelerar a carreira de desenvolvedores back-end juniores, por meio de um curso de treinamento oferecido pela Gama Academy, escola que forma pessoas para carreiras em tecnologia.

"Nossos métodos são reconhecidos pela Singularity University, o que garante a qualidade tanto para as empresas como para colaboradores. No projeto com a Drogaria Araujo, o objetivo será desenvolver habilidades técnicas focadas em desenvolvimento Java e comportamentais para a entrega de resultados", explica Guilherme Junqueira, CEO e fundador da marca.

Os perfis buscados pela empresa são de candidatos internos e externos, e que não precisam possuir experiência prévia. Além disso, devem ser da cidade de Belo Horizonte e região Metropolitana. O treinamento terá seu primeiro dia em formato presencial para onboarding e entrega de equipamentos, e os demais dias em modelo remoto.

"O investimento no digital é essencial para a Araujo, isso porque os clientes estão cada vez mais em busca de comodidade e rapidez no atendimento. E para atender a essa demanda, os profissionais de TI precisam ser dinâmicos, ágeis, ter conhecimento de várias tecnologias e se reinventar a cada dia", comenta André Giffoni, diretor de Estratégia Digital e Clientes da Drogaria Araujo.

"Diante deste cenário, criamos o Programa Araujo Tech, visando capacitar profissionais que acreditam na transformação digital e na inovação como chave para aproximar as pessoas, para proporcionar melhores experiências", completa Giffoni.

Os interessados em fazer parte do programa devem se inscrever por meio do site até o dia 27 de julho.

