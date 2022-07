Concurso para auditores fiscais da Receita tem 431 vagas

A Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (SEF-MG) publicou o edital do concurso público para o cargo de auditor fiscal da Receita Estadual.

Serão 431 vagas distribuídas. As inscrições poderão ser feitas entre 28 de agosto e 29 de setembro, no valor de R$ 183,50.

Agora, das vagas disponíveis, 301 são para auditoria e fiscalização, 40 para tributação e 90 para tecnologia da informação.

Dessas, 10% são reservadas para pessoas com deficiência (PCDs).

A banca contratada para planejar, organizar e executar o certame é a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

As provas escritas, com questões objetivas e discursivas, serão aplicadas, preferencialmente, em Belo Horizonte.

As datas previstas são 11/12/2022 e 26/2/2023.

Na primeira etapa, serão aplicadas 150 questões de múltipla escolha, 80 de conhecimentos gerais e 50 de conhecimentos específicos.

Na segunda etapa, serão quatro questões – relacionadas à área de conhecimento escolhida – a serem respondidas em até 30 linhas cada.

Todas as informações sobre o edital e as provas estão disponíveis no Diário Oficial desta quinta-feira (30/6), em edição extra.