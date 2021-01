GO: Prefeitura de Trindade abre seleção com mais de 280 oportunidades

(foto: Prefeitura de Trindade )





O edital oferece 288 vagas para os níveis médio e superior, sendo 94 imediatas e 194 para formação de cadastro reserva. As oportunidades são para os cargos de coordenador e cadastrador/digitador do programa Bolsa Família; assistente social, psicólogo e pedagogo do condomínio Alta Complexidade; pedagogo, assistente social, psicólogo, orientador social e coordenador do CRAS; psicólogo, advogado, assistente social, coordenador e orientador social do CREAS; cuidador diurno e noturno e cozinheira do condomínio Beija Flor; e supervisor e visitador do programa Criança Feliz.





Os profissionais contratados deverão atuar em uma jornada de trabalho de 40 horas semanais ou escala corrida de 12x36 para salário mensal que varia entre R$ 1.100 e R$ 3.200. Os candidatos serão convocados conforme necessidade do órgão gestor. O local de prestação de serviços dos contratados será no órgão requisitante da contratação ou nos órgãos para os quais forem designados pela Secretaria Municipal de Assistência Social, não sendo permitido o desvio de função. Os contratos terão prazo de um ano, podendo ser renovado pelo mesmo período.





As inscrições foram abertas nesta segunda-feira (25) e deverão ser feitas até às 12h do dia 29 deste mesmo mês, de forma gratuita. Os interessados devem se inscrever presencialmente na Secretaria Municipal de Assistência Social, das 08h00min às 12h00 e das 13h30min às 16h30.





Os candidatos serão avaliados mediante análise de currículo, documentação e experiência profissional e realização de entrevista, prevista para 3 de fevereiro. O resultado final será divulgado em 12 de fevereiro e, após a data, começa a valer o prazo de validade do concurso de um ano. Saiba mais aqui!













*Estagiária sob a supervisão de Lorena Pacheco

Um novo processo seletivo foi aberto pela Prefeitura de Trindade, em Goiás - cidade a menos de meia horas de carro da capital Goiânia. As vagas são temporárias para atuação nas unidades de Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), condomínios sociais, programa Bolsa Família e programa Criança Feliz.