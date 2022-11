Concurso para Perícia de Alagoas ganha novas datas; confira

(foto: POLC/Divulgação)



Foram adiadas as provas objetivas e discursivas do concurso público da Polícia Científica do estado de Alagoas. Segundo cronograma divulgado pelo Cebraspe , as mudanças são referentes as provas objetivas, para todos os cargos, e a prova discursiva, somente para os cargos de nível superior.

Segundo a nova data, os exames serão aplicados no dia 15 de janeiro de 2023. A divulgação do edital de resultado final nas provas objetivas e o resultado provisório na prova discursiva, além do padrão definitivo de respostas da prova discursiva ficou remarcada para 15 de fevereiro.





O certame está ofertando 121 vagas imediatas, além de 121 para formação de cadastro reserva. As oportunidades são para os cargos de papiloscopista, perito criminal, perito médico-legista, perito-odontolegista e auxiliar de perícia e técnico forense.





