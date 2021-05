Ambev abre mais de 300 vagas para trabalhar com tecnologia e inovação

O excelente resultado financeiro que a Ambev reportou no primeiro trimestre do ano deixou claro que a tecnologia será a mola propulsora dada companhia. A maior cervejaria do Brasil acelerou o desenvolvimento de novos serviços digitais e se aproximou ainda mais de seus clientes e consumidores.Os aplicativos Zé Delivery, que entrega cerveja gelada em até 30 minutos, e o BEES, um marketplace lançado para facilitar e desenvolver o micro, pequeno e médio varejista do Brasil, são apenas dois exemplos dessa trajetória de sucesso.