Ambev anuncia 160 vagas exclusivas para mulheres na Academia da Cerveja

Em mais um passo pela ampliação de oportunidades para formação e profissionalização de mulheres no mercado nacional, a Academia da Cerveja anuncia 160 vagas para um curso exclusivo de formação de mulheres, em apoio direto ao movimento #CervejeiraSouEu, recém-lançada pela Ambev.

A ação inédita da companhia tem reivindicando o uso correto da palavra ‘cervejeira’ e busca combater a associação indevida entre profissão e gênero, ainda muito comum no mercado cervejeiro. Em mobilização no Twitter na última semana, mulheres apoiaram o movimento pela equidade de gênero e reconhecimento das profissionais dentro e fora das cervejarias.

"A campanha #CervejeiraSouEu cumpre um papel muito importante para alcançar cada vez mais pessoas, mas, mais do que isso, é necessário promover mudanças reais, efetivas e combativas, incentivando outras cervejarias e escolas cervejeiras a fazerem o mesmo. Estamos destinando essas vagas em um curso exclusivo como uma maneira de garantir que as mulheres se sintam acolhidas na Academia da Cerveja e tenham plena certeza de que há muitas oportunidades a serem construídas em conjunto, interna ou externamente", explica Laura Aguiar, mestre-cervejeira e head de conhecimento e cultura cervejeira da Ambev.

Todas as mulheres interessadas em conhecer mais profundamente sobre o universo cervejeiro ou aquelas que desejam se aperfeiçoar em módulos específicos poderão fazer a inscrição por meio do site da Academia da Cerveja ou pelos links para as: turma 1 ( https://www.academiadacerveja.com/landing/courses/377571b9-0496-420c-a7f6-d2556cb40b53 ), turma 2 ( https://www.academiadacerveja.com/landing/courses/2f7d7873-2621-4c94-aac8-1d89826e5130 ) e turma 3 ( https://www.academiadacerveja.com/landing/courses/b0b65097-640d-4fb7-94e2-c3182e0b0c82

A cervejaria Ambev conta, atualmente, com cerca de 50% de profissionais mulheres na posição de mestres-cervejeiras no seu quadro de especialistas.Hoje, a companhia tem investido na especialização e treinamentos internos para 62% de mulheres, em comparação com 38% de homens. Além disso, a Ambev acaba de montar uma equipe 100% feminina para trabalhar no processo de brassagem da sua cervejaria de Pernambuco, em Itapissuma, no Grande Recife.