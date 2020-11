Multinacional de serviços de nuvem tem vagas para mulheres

(foto: Gerd Altmann/Pixabay)



Há cargos em várias áreas de tecnologia. Entre tantas, analista técnico de suporte N2 - núvem pública que exige formação superior completo ou cursando análise e desenvolvimento de sistemas, ciências da informação, redes e relecomunicações ou áreas correlatas.



Espera-se do candidato conhecimento em controle de acesso e segurança da informação, conhecimento médio/avançado em sistemas operacionais (Windows ou Linux), no funcionamento de ambientes de alta disponibilidade, Python e Shell-script para automação de tarefas.

18:08 - 03/06/2020 Aades abre seleção com mais de 50 vagas só para mulheres funções, exige superior completo em administração de empresas, RH, psicologia, pós-graduação em gestão de pessoas, gestão estratégica de RH ou áreas correlatas será um diferencial. Para o cargo de analista de recursos humanos sênior, que faz todo o processo de aquisição de talentos interno/externo com alta demanda de vagas técnicas (TI), executivas e administrativas, envolvendo o levantamento do perfil junto com cada gestor da respectiva área atuando como delivery de operações garantindo e apoiando a qualidade nos processos também de PCDs e aprendizes com aplicação de testes e análises comportamentais, além de outrasexige superior completo em administração de empresas, RH, psicologia, pós-graduação em gestão de pessoas, gestão estratégica de RH ou áreas correlatas será um diferencial.