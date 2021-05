Pefoce lança concurso com 510 vagas e salário de até R$ 10,1 mil

(foto: Pefoce/Divulgação)

O concurso público da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), com 510 vagas imediatas para o nível superior, teve edital de abertura publicado! O documento conta com oportunidades para as carreiras de auxiliar de perícia, perito legista, médico legista e perito criminal. A remuneração varia de R$ 3.629,72 a R$ 10.125,89.