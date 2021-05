Concurso PF: Cebraspe confirma mais de 321 mil inscritos

Confira os inscritos para cada cargo

Delegado da Polícia Federal: 27751

Agente de Polícia Federal: 222631

Escrivão da Polícia Federal: 53611

Provas confirmadas para domingo (23)

O Cebraspe divulgou na noite da última quarta-feira (19/5), uma nota de esclarecimento confirmando a realização das provas do certame para o próximo domingo (23). De acordo com o documento, as provas vão acontecer em todo o país e serão ratificados todos os locais de provas do município de Curitiba PR.





A banca e a PF citam no comunicado um parecer aprovado pelo ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres para que as provas possam acontecer. O documento foi divulgado em resposta a um decreto de Curitiba de restrição para os exames. Mas este texto explica que o certame é de nível nacional, na esfera federal, portanto permite a aplicação das provas em todo o país. A organizadora publicou o documento na íntegra.

O concurso

O concurso oferece 1.500 vagas para escrivão, agente, delegado e papiloscopista. O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) é a banca organizadora.





Os salários variam de R$ 12.522,50 a R$ 23.692,74 e podem ser concorridos por candidatos com nível superior em qualquer área de formação (exceto o posto de delegado que exige graduação em direito, especificamente). Veja tudo sobre o concurso aqui!





As provas do concurso público foram adiadas, por conta da pandemia do novo coronavírus. Segundo o comunicado, ainda na data provável de 14 de maio de 2021, será publicado no Diário Oficial da União e divulgado na internet, no site da banca, edital que informará a disponibilização da consulta aos locais e aos horários de realização da prova objetiva e da prova discursiva, que serão aplicadas na data provável de 23 de maio de 2021.

Papiloscopista da Polícia Federal: 17622