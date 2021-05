Mundiale abre mais de 30 vagas em seu time de tecnologia

Apesar de as vagas serem voltadas ao trabalho remoto, todas contam com benefício flexível (foto: Gerd Altmann/Pixabay )



Se tem um setor em ascensão e crescimento, este é o de tecnologia. Os profissionais têm oportunidades para entrar no mercado de trabalho, ter uma recolocação ou assumir novos projetos. Uma companhia que tem mostrado crescimento acelerado e, em consequência, visa ampliar seu time de colaboradores é a Mundiale (



Após o anúncio do crescimento de 367% nas vendas realizadas pelas operações digitais, na comparação entre o primeiro trimestre de 2020 e 2021, a companhia abriu mais de 30 vagas. Todas no formato home office, direcionadas para a área de tech.





As oportunidades são para os cargos de developer backend, node.JS, frontend developer, react JS, tech lead, node.JS e estágio em software developer.



Apesar de as vagas serem voltadas ao trabalho remoto, todas contam com benefício flexível (cada colaborador define como utilizar de acordo com suas necessidades: cultura, app de transporte, assinaturas, academia, alimentação, e outros), jornada flexível, plano de saúde e odontológico, além de trilha de carreira.









"Estamos vivendo um período de intensas mudanças no mercado. As tecnologias estão ganhando cada vez mais espaço e isso permite que aumentemos a nossa abrangência e profissionais de todo o país possam participar do crescimento da Mundiale. Mas para continuarmos entregando uma experiência de atendimento única e memorável, precisamos do componente principal: capital humano. Para aqueles que buscam uma empresa que ajude a construir sua carreira, tenha possibilidade de atuar em projetos diversos e queiram deixar sua marca no mercado, a Mundiale está de portas abertas", comenta Gustavo Pena, CEO da Mundiale.





Serviço:

Vagas: +30 vagas para área de tecnologia na Mundiale

+30 vagas para área de tecnologia na Mundiale Formato: home office

home office Oportunidades disponíveis: Chatbot Developer, Developer Backend | Node.JS, Frontend Developer | React JS, Tech Lead | Node.JS e estágio em Software Developer.

Chatbot Developer, Developer Backend | Node.JS, Frontend Developer | React JS, Tech Lead | Node.JS e estágio em Software Developer. Local de inscrição: https://jobs.kenoby.com/mundiale/