Seplag-MG abre concurso com salário de R$ 5,2 mil

Inscrições para o concurso da Seplag-MG devem ser feitas até o dia 5 de outubro (foto: Seplag/Divulgação)

Curso e carreira na Seplag-MG

A Secretaria de Planejamento e Gestão de Minas Gerais (Seplag-MG) e a Fundação João Pinheiro (FJP) abriram novo edital de concurso público para a contratação de 40 vagas para o cargo de especialista em políticas públicas e gestão governamental. A remuneração nível corresponde a até R$5.226,60, com jornada de trabalho de 40 horas semanais.A primeira etapa da seleção é o Exame Nacional do Ensino Médio de 2022 (Enem 2022) para ingresso no curso de graduação em Administração Pública, ministrado pela Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho da Fundação João Pinheiro. A segunda fase é o curso propriamente dito, de caráter eliminatório, com duração de quatro anos, que consistirá na frequência e conclusão da graduação.As inscrições para o concurso devem ser feitas até o dia 5 de outubro, pelo site www.concursos.access.org.br . A taxa custa R$ 60. O regulamento reserva 10% das vagas a pessoas com deficiência e 205 a negros.Oferecido de forma gratuita, o curso de graduação em administração pública é reconhecido pelo Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais e tem duração de quatro anos. A formação, de dedicação exclusiva, oferece uma bolsa de estudos mensal no valor de um salário mínimo.Após formados, os bacharéis recebem o título de administradores públicos e, cumpridos os demais requisitos dispostos no edital e na legislação estadual, são nomeados aos cargos da carreira da Seplag-MG para atuarem em um dos diversos órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional do executivo estadual.Os profissionais podem atuar nas áreas de planejamento e avaliação, administração financeira e orçamentária, contabilidade, modernização da gestão, racionalização de processos, gestão e tecnologia da informação, recursos logísticos, recursos materiais, recursos humanos e administração patrimonial.