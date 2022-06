Confira os serviços no novo Portal do Servidor lançado pela Seplag-mg

Portal do Servidor tem o intuito de digitalizar e facilitar os serviços (foto: Portal do Servidor) Com o objetivo de simplificar e digitalizar alguns serviços para os servidores públicos estaduais, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG), lançou o novo Portal do Servidor. O site foi aberto ao público na última sexta-feira (24/6) e tem serviços de agendamento de perícia médica, informações sobre contracheque, férias, licença, aposentadorias, entre outros.









O novo portal contou com as contribuições de vários servidores dos órgãos e entidades do Poder Executivo estadual e está organizado pelas fases da vida funcional do servidor, desde a posse até a aposentadoria.

Serviços oferecidos

Na aba 'Sou novo servidor', o usuário consegue acessar a página para caracterização de deficiência, exame admissional e treinamento introdutório.



Já na aba 'Minha carreira' são disponibilizados serviços referentes a afastamento, assédio, capacitações, férias, licenças, prêmios e vida funcional - que agrupa diversas atribuições dos servidores, como acúmulo de cargos, efetivação, entre outros.





Em 'Minha saúde' os servidores têm acesso a serviços de perícia médica, saúde ocupacional e recurso administrativo.



A aba 'Minha aposentadoria' é destinada a questões de pensões, contagem de tempo, aposentadoria por invalidez ou voluntária, dentre outros serviços.





No primeiro acesso ao site, o usuário terá acesso ao "tour digital", que tem o intuito de instruir o cidadão como navegar no portal do Servidor. De acordo com o órgão, o novo portal deve proporcionar mais facilidade na usabilidade dos serviços e informações para os 600 mil servidores públicos estaduais.





"Neste primeiro momento, o foco é tornar as informações mais organizadas. Vamos manter as consultas e serviços disponíveis, tais como: contracheque, agendamento de perícia médica e certidão de contagem de tempo. Nas próximas etapas, teremos a digitalização de serviços para simplificar e tornar os processos internos mais ágeis, reduzir custos para o governo e usuários, além de facilitar o acesso aos serviços", destaca a subsecretária de Gestão de Pessoas, Kênnya Kreppel.