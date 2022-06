IPTU em BH: quem pagar parcelas de 2022 terá desconto

Prefeitura de BH dá desconto para quem pagar parcelas restantes do IPTU (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

O contribuinte de Belo Horizonte que pagar integralmente as parcelas de agosto a dezembro deste ano do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), até o dia 15 de julho, terá um desconto de 2%, segundo a Prefeitura da capital (PBH)."Para emitir a guia do IPTU, basta acessar o Portal da Prefeitura de Belo Horizonte ou o aplicativo PBH APP. Os contribuintes também conseguem emitir a guia em qualquer agência dos Correios. Lembrando que todos os serviços relacionados ao IPTU de 2022 podem ser solicitados pelos moradores via internet, com segurança e sem necessidade de deslocamento, no site do IPTU ", afirmou o diretor de lançamentos e desonerações tributárias da PBH, Fernando Huber.O desconto de 2% para quem antecipar o pagamento das parcelas do resto do ano foi definido pelo decreto 17.037 , publicado no Diário Oficial do Município em dezembro de 2018.