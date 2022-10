USP lança edital de concurso para professor; salário chega a R$ 9.257,99

(foto: Marcos Santos/USP Imagens)

Foi publicado no Diário Oficial do estado de São Paulo desta sexta-feira (28/10) o edital de abertura para concurso da Universidade Federal de São Paulo (USP) . O novo certame oferta vagas para professor de ensino fundamental e médio. São ofertadas 19 vagas — sendo 5% para pessoas com deficiência. As oportunidades são destinadas para as seguintes áreas do conhecimento: