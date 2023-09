Hospital Evangélico de BH abre inscrições para residência médica

567

Referência em atendimentos de nefrologia e oftalmologia para o SUS em Minas Gerais, instituição tem 10 unidades no estado (foto: Hospital Evangélico de Belo Horizonte/Divulgação)

O Hospital Evangélico de Belo Horizonte inicia, na próxima quinta-feira (28/9), as inscrições para os programas de residência médica, com início em 2024. Para essa edição, estão sendo ofertadas 25 vagas distribuídas em dez especialidades. A prova será realizada em 3 de dezembro.Os interessados têm até 9 de outubro para se inscrever pelo site www.aremg.org.br , no menu Processo Seletivo. A taxa de inscrição é de R$ 220.Os programas com entrada direta incluem as especialidades de anestesiologia (1), cirurgia geral (2), clínica médica (6), medicina intensiva (1), neurocirurgia (1), oftalmologia (2), ortopedia e traumatologia (4). Com exceção de Neurocirurgia, com duração de cinco anos, os outros têm três anos.Já os programas com entrada com pré-requisito são os de cardiologia (2), nefrologia (3) e urologia (1). Com exceção de urologia, que demanda três anos de estudos, os outros são realizados em dois anos.Todos os programas são credenciados pela Comissão Nacional de Residência Médica do Ministério da Educação (CNRN/MEC). A instituição, fundada há 77 anos, é referência em atendimentos de nefrologia e oftalmologia para o SUS em Minas Gerais.