Habilidades comportamentais ganham mais destaque durante a pandemia

A pandemia da Covid-19 tem imposto a boa parte dos profissionais uma nova rotina. Home office, reuniões virtuais, processos seletivos on-line e pouco ou nenhum contato presencial são algumas das mudanças na rotina de trabalho, que têm evidenciado a importância das habilidades comportamentais.



Ao responderem à pergunta "qual habilidade passa a ser valorizada por conta da pandemia?", eles destacaram como aquelas mais relevantes:





Adaptabilidade - 40%

Resiliência - 20%

Flexibilidade - 12%

Colaboração - 11%

Comunicação - 6%

Criatividade - 6%

Outro - 4%

Empatia 2%

"Durante os processos de recrutamento, as empresas se preocupam em entender a capacidade de adaptação da pessoa ao trabalho remoto e a resiliência do candidato para iniciar uma atividade sem conhecer fisicamente seus gestores e colegas", explica Bruno Barreto, especialista em recrutamento da Robert Half.



E complementa: "Em função do momento atípico, o perfil valorizado é aquele que se adapta rapidamente a uma condição desafiadora, além de ser autogerenciável, capaz de trabalhar com autonomia e de não ter medo de perguntar para garantir que as entregas sejam feitas com a máxima qualidade possível", diz o especialista.





De acordo com os dados da 12ª edição do ICRH, os profissionais empregados estão alinhados com a opinião dos recrutadores. As competências "adaptabilidade" (39%) e "resiliência" (22%) foram as mais apontadas por eles quanto às habilidades nas quais mais se aprimoraram durante a crise da COVID-19.





Entre os profissionais desempregados, a quarentena também tem sido de aperfeiçoamento. Aproximadamente 70% dos entrevistados disseram ter feito algum tipo de curso ou treinamento nesse período de pandemia. A prioridade, no entanto, foi em especialização técnica na área de atuação (56%), seguida por aperfeiçoamento das habilidades socioemocionais (17%).





"É fundamental que o profissional que está desempregado aproveite para aprimorar suas competências técnicas e comportamentais, pois isso será valorizando no momento da entrevista de emprego", explica Barreto, ao destacar que "aqueles que tiverem usufruído do período desafiador para o aperfeiçoamento profissional levarão vantagem nos processos de seleção".





Metodologia do ICRH

Lançado em agosto de 2017, o Índice de Confiança Robert Half (ICRH) é um indicador de difusão que varia de 0 a 100. Os indicadores de difusão são de base móvel (50 pontos), construídos de forma que os valores acima de 50 pontos indicam agentes do mercado de trabalho de profissionais qualificados confiantes.



A 12ª edição do ICRH é resultado de uma sondagem conduzida pela Robert Half entre os dias 12 a 26 de maio de 2020, com base na percepção de 1.161 profissionais, igualmente divididos em três categorias: recrutadores (profissionais responsáveis por recrutamento nas empresas ou que têm participação no preenchimento das vagas); e profissionais qualificados empregados e desempregados (com 25 anos de idade ou mais e formação superior).



Todos distribuídos regional e proporcionalmente pelo Brasil, de acordo com os dados do mercado de trabalho coletados na PNAD.



Para os cálculos da taxa de desemprego dos profissionais qualificados, foram utilizados os microdados da PNAD trimestral, fornecidas pelo IBGE em seu portal, executando recortes na amostra para condizer com o perfil de profissionais qualificados.



Para os profissionais contratados para projetos não foram observados os critérios estatísticos adequados, portanto seu resultado deve ser interpretado com cautela.