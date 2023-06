Itamaraty lança concurso para diplomatas; salário chega a R$ 20,9 mil

567

(foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O Ministério das Relações Exteriores lançou nesta quinta-feira (29/6) o concurso de admissão à carreira de diplomata, para o provimento de 50 vagas na classe inicial de terceiro-secretário. O edital de abertura da seleção foi publicado no Diário Oficial da União.Do total de vagas, 37 são para ampla concorrência, 10 vagas para candidatos negros e outras três para pessoas com deficiência (PCDs).O certame será realizado pelo Instituto Rio Branco (IRBr), com a colaboração do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades) e será composto por três etapas, sendo:

Primeira Fase: prova objetiva, constituída de questões do tipo CERTO ou ERRADO, de língua portuguesa, língua inglesa, história do Brasil, história mundial, política internacional, geografia, economia e direito, de caráter eliminatório, e que habilitará os candidatos a se submeterem à fase seguinte;

Segunda Fase: provas escritas de língua portuguesa e língua inglesa, de caráter eliminatório e classificatório;

Terceira Fase: provas escritas de história do Brasil, geografia, política internacional, economia, direito, língua espanhola e língua francesa, de caráter eliminatório e classificatório.

A primeira fase será realizada nas capitais dos 26 estados da Federação e no Distrito Federal (DF) no dia 27 de agosto. As demais serão realizadas nas capitais onde houver candidatos aprovados na fase anterior.



Os aprovados ainda serão submetidos ao curso de formação de diplomatas do Instituto Rio Branco. Após esse período, passarão a ser servidores do Serviço Exterior Brasileiro e receberão um salário inicial de R$ 20.926,98.

Para concorrer às vagas, os interessados devem ter no mínimo 18 anos de idade, ter concluído ensino superior, além de disponibilidade para servir no exterior. As inscrições devem ser realizadas no período entre 6 de julho a 3 de agosto, por meio do site do IADES. O valor da taxa de inscrição é de R$ 229. Podem solicitar a isenção da taxa os candidatos que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), for membro de família de baixa renda ou for doador de medula óssea.

*Estagiária sob supervisão de Thays Martins