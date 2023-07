Senac tem vagas para BH e outras regiões de Minas

567

O Senac oferece opções de cursos livres, técnicos, graduação e MBA, que permitem uma formação complementar transversal (foto: Senac em Minas/Divulgação) O Senac está com 11 vagas abertas para atuar em diversas áreas da instituição em todo o estado. Além de Belo Horizonte, há oportunidades nas cidades de Contagem, Curvelo, Nova Lima, Ribeirão das Neves, Conselheiro Lafaiete, Lavras e Ipatinga.







Leia também: Por que Alemanha recruta enfermeiros brasileiros - e como se candidatar.



Mais informações sobre cada oportunidade e como fazer o cadastro estão disponíveis no site do Mais informações sobre cada oportunidade e como fazer o cadastro estão disponíveis no site do Senac

Confira as vagas

Oficial de Manutenção e Reparos I - Contagem/MG

Instrutor - Vitrinista - Curvelo

Instrutor - Manicure e Pedicure - Alongamentos de unhas - Ribeirão das Neves

Instrutor - Maquiagem e Escovação de cabelos - Ribeirão das Neves

Instrutor - Técnicas: Corte de cabelo masculino e Barbearia - Ribeirão das Neves

Instrutor - Técnicas de Extensão de Cílios e Lash Lifiting -Ribeirão das Neves

Instrutor - Técnico em Enfermagem - Belo Horizonte, Região de Venda Nova

Intérprete de Libras - Conselheiro Lafaiete

Auxiliar Administrativo - Departamento Pessoal - Lavras

Auxiliar Educacional - Ipatinga

Banco de Talentos

Além destas oportunidades, o Senac está recebendo inscrições para o Banco de Talentos para Pessoas com Deficiência e Reabilitados pelo INSS para atuar nas diversas unidades da instituição em todo o estado.





O cadastro abrange municípios de todas as regiões de Minas. As pessoas interessadas deverão se candidatar pelo site da instituição. A seleção ocorrerá de acordo com as vagas disponíveis, os requisitos do cargo, as experiências e expectativas de carreira do candidato.





Mais que um salário compatível com o mercado e os benefícios mais comuns, como vale-transporte, vale-refeição ou alimentação, convênio médico e odontológico, previdência privada, entre outros, o Senac ainda garante um ambiente amigável e colaborativo, certificado pelo Great Place To Work. O profissional também terá a chance de trabalhar e trocar experiências diárias com pessoas que são referência no mercado.



Serviço

Inscrições : https://trabalheconoscosenacmg.gupy.io/

: https://trabalheconoscosenacmg.gupy.io/ Informações: 0800 724 44 40 (WhatsApp)