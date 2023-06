Novo cronograma do concurso para auditores do DF é publicado; confira

567

(foto: Agência Brasília/Reprodução) A Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal (Seplad-DF) retificou novamente o edital de concurso público destinado ao provimento de vagas na carreira de auditor fiscal









As mudanças foram no cronograma do edital. O documento foi publicado no Diário Oficial do DF (DODF), na edição desta quarta-feira (28/6). Também foram alterados os itens referentes aos pontos do certame, passando a valer a seguinte redação:

O candidato não poderá, sob pena de eliminação do certame:





a) obter pontuação igual a 0 nas questões de língua portuguesa;

b) obter número de acertos menor que 40% nas questões de conhecimentos gerais; e

c) obter número de acertos menor que 40% nas questões de conhecimentos específicos.

Sobre o concurso

O concurso para auditores oferta 770 vagas de preenchimento imediato e formação de cadastro reserva nos cargos de auditor de atividades urbanas e auditor fiscal de atividades urbanas. As oportunidades foram divididas da seguinte forma:





Auditor de atividades urbanas:





Área de especialização: Vigilância Sanitária

Vagas imediatas: 74

Formação de cadastro reserva: 156

Total: 230





Auditor fiscal de atividades urbanas:





Áreas de especialização: obras, edificações e urbanismo; atividades econômicas e urbanas; transporte; e controle ambiental

Vagas imediatas: 40

Formação de cadastro reserva: 500

Total: 540





Fazem parte das etapas do concurso: prova objetiva, prova discursiva e curso de formação. Os exames foram aplicados no dia 26 de fevereiro de 2023, no turno da tarde, com a duração de 4 horas e 30 minutos.