Vagas de emprego: Senac oferece oportunidades em Minas

São nove vagas em Minas Gerais, nas cidades de Belo Horizonte, Manhuaçu, Pocrane, Carangola, Lavras, Três Corações e Varginha. As inscrições devem ser feitas pelo site do Senac até esse domingo (28/5). São seis vagas para o corpo docente e três para o setor administrativo, sendo elas:





Instrutor - Técnicas para Garçom de Bares | Manhuaçu -

Instrutor - Técnicas de preparo de Pães, Bombons e Salgados | Manhuaçu

Instrutor - Técnico em Enfermagem | Manhuaçu

Analista de Diversidade, Equidade & Inclusão PL (institucional) | Belo Horizonte

Instrutor - Cuidador Infantil | Carangola

Instrutor - Inclusão Escolar: Deficiência Intelectual | Pocrane

Auxiliar Administrativo - Compras | Lavras

Intérprete de Libras | Três Corações

Instrutor - Técnico em Enfermagem | Varginha

Os colaboradores do Senac têm direito a contrato CLT, salário compatível com o mercado, vale transporte, vale refeição ou alimentação, vale lanche, convênio médico e odontológico Unimed, convênio com Sesc, auxílio creche, previdência privada, seguro de Vida em grupo, auxílio funeral, bolsa estímulo e isenção de taxa nos cursos do Senac após 6 meses de admissão.