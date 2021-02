Olympico Club está à procura de atletas para compor suas equipes

(foto: David Mark/Pixabay )



O Olympico Club está à procura de atletas de alto rendimento para compor suas equipes que disputarão campeonatos metropolitanos, estaduais e brasileiros nas próximas temporadas.



As oportunidades são para basquete, futsal, vôlei e natação, sendo que cada esporte tem critérios específicos de seleção. Dessas modalidades, o futsal e o basquete são exclusivos aos jovens do sexo masculino.



As inscrições para a seleção são feitas no site www.olympico.com.br , na opção "Seja um Atleta do Olympico", até o dia 5 de março de 2021. Os selecionados receberão retorno por ligação telefônica, portanto, é importante estar atento ao preencher os dados do cadastro.









Confira as vagas disponíveis:





Basquete – para nascidos de 2004 a 2010

Futsal – para nascidos de 2004 a 2012

Natação – para nascidos de 2002 a 2012

(que saibam nadar os 4 nados e viradas)

Vôlei Feminino – para nascidos de 2004 a 2010

Vôlei Masculino – para nascidos de 2003 a 2008





O Olympico Club é um celeiro de formação de jovens esportistas. Atletas como Fab Melo que disputou a NBA, deu seus primeiros passos no Basquete do Olympico; também as estrelas do NBB, Túlio da Silva e Guilherme Hubner, foram formados no Clube.





Ser atleta do Olympico Club proporciona benefícios, como participação em competições regionais, estaduais e nacionais; uniformes de treino e jogo; acompanhamentos psicológico, pedagógico e fisioterápico; academia de uso exclusivo com acompanhamento de preparadores físicos; utilização das dependências do Clube sem pagamento de mensalidade e participação em oficinas e palestras educativas.