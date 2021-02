Sociedade Artística Brasileira oferece 700 vagas de cursos gratuitos

Arquivo do coral (foto: SABRA/Divulgação)



A Sociedade Artística Brasileira (SABRA) está com inscrições abertas para os cursos gratuitos de musicalização infantil, canto coral e Orquestra Sinfônica.



São mais de 700 vagas para todas as idades em Belo Horizonte, Betim e Nova Lima. A SABRA é um dos projetos patrocinados pelo Instituto Unimed-BH, que conta com o incentivo de mais de 5,2 mil médicos cooperados e colaboradores que aderiram ao Programa Sociocultural Unimed-BH no ano passado.



crianças matriculadas no 2º ou 3º ano do ensino fundamental I em escolas de Betim e Nova Lima. O curso tem duração de um ano e, inicialmente, será ofertado de forma remota, via internet.



Há dois editais abertos da SABRA para o curso de musicalização infantil, cada um com 320 vagas. Podem participarmatriculadas no 2º ou 3º ano do ensino fundamental I em escolas de Betim e Nova Lima. O curso tem duração de um ano e, inicialmente, será ofertado de forma remota, via internet.Quando as atividades puderem ser presenciais, serão feitas em Betim ou Nova Lima, de acordo com o local de inscrição do aluno. Os participantes terão aulas teóricas e práticas de música e instrumentos musicais. Além de novos conhecimentos, o curso possibilita a formação de atitudes e valores, além da capacidade comunicativa e convivência social. As inscrições devem ser realizadas até o dia 12 de fevereiro.



Mais informações sobre o edital no site: www.sabra.org.br



O coral

O curso de coral adulto é voltado para pessoas com 18 anos ou mais, residentes em Minas Gerais. São oferecidas 42 vagas para trainee (cantores amadores) e oito vagas para monitoria, destinadas a estudantes de canto ou cantores experientes, que receberão bolsa de até R$ 850.



As atividades do curso ocorrem de março a dezembro e incluem aulas de naipe, técnica vocal e prática de conjunto com correpetição. Inicialmente, o conteúdo será ofertado de modo remoto, respeitando as medidas de distanciamento social. Quando as atividades presenciais puderem ser retomadas, serão feitas em Belo Horizonte. As inscrições devem ser até 19 de fevereiro.



Orquestra Sinfônica



Já o curso de Orquestra Sinfônica está com 45 vagas abertas, sendo 43 para instrumentistas e duas para assistente de produção. Podem participar candidatos com 16 anos ou mais e que morem na Região Metropolitana de Belo Horizonte. É preciso comprovar conhecimento dos instrumentos que compõem a Orquestra, como violino, viola e violoncelo. A relação completa está disponível no edital. As bolsas de incentivo variam de R$ 740,00 a R$ 1.300.



O curso de Orquestra Sinfônica será dividido em dois períodos letivos, sendo o primeiro de março a abril e o segundo de setembro a novembro. Assim como os demais cursos ofertados pela SABRA em 2021, inicialmente as atividades ocorrerão de forma remota. Com a autorização dos órgãos competentes, ele passa a ser presencial, com aulas ofertadas em Betim. As inscrições devem ser realizadas de 17 a 24 de fevereiro.









Para conhecer o Instituto Unimed-BH acesse: www.institutounimedbh.com.br

