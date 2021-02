FGV lança cursos gratuitos para formação de gestores escolares

A educação no Brasil tem obtido crescimento acelerado em razão da sua importância para o desenvolvimento nacional. Neste sentido, dirigentes dos sistemas de ensino, assim como gestores de unidades escolares, enfrentam diariamente desafios para atender às demandas de acesso, de aumento da qualidade da aprendizagem e de preparação dos estudantes para a vida e para o mundo do trabalho.



Metodologias, tecnologias, gestão de resultados, planejamento escolar, análise de cenários, são algumas das competências altamente requeridas no perfil dos diretores, coordenadores e supervisores nas escolas.

Com objetivo de promover a qualificação de gestores escolares, a Fundação Getulio Vargas (FGV) lança a "Trilha de Aprendizagem para Gestores Escolares". O programa é destinado a profissionais que exercem funções de coordenação, supervisão e direção escolar, com interesse em aprender estratégias para melhor gerir suas escolas, liderar equipes e tornarem-se referência de ensino.





O programa é 100% on-line, sendo composto por seis cursoscontexto da educação básica e os desafios contemporâneos; BNCC e currículo no contexto escolar; estatísticas educacionais, avaliação da educação básica e posicionamento do Brasil no cenário internacional; diversidade no contexto escolar; gestão do cotidiano escolar; e planejamento estratégico da escola.Após a conclusão de cada curso, o aluno receberá uma declaração de participação. Já os que fizerem os seis cursos poderão se inscrever no exame de avaliação, mediante pagamento de taxa. Se aprovado, o aluno receberá um Certificado de Aperfeiçoamento em Gestão Escolar, com 180 horas.