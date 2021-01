Digital House abre 130 vagas para seleção de professores em nível nacional

(foto: Digital House/Divulgação)





A Digital House (DH), uma das principais escolas com foco no desenvolvimento de habilidades digitais da América Latina, com atuação em todo Brasil por meio de seus cursos on-line, anuncia a abertura de vagas para professores de diversas áreas de tecnologia.



Ao todo, estão sendo oferecidas 130 vagas para profissionais de todo o país. De acordo com Tali Alkalay Brenman, gerente de RH na Digital House Brasil, a expansão de suas aulas para o sistema remoto, iniciada em 2020, e que deve se intensificar ainda mais neste ano, trouxe a possibilidade de ter alunos nos mais diversos lugares do país e essa diversidade também precisa ser refletida em seu quadro docente: A Digital House (DH), uma das principais escolas com foco no desenvolvimento deda América Latina, com atuação em todo Brasil por meio de seus cursos on-line, anuncia a abertura de vagas para professores de diversas áreas de tecnologia.Ao todo, estão sendo oferecidas 130 vagas para profissionais de todo o país. De acordo com Tali Alkalay Brenman, gerente de RH na Digital House Brasil, a expansão de suas aulas para o, iniciada em 2020, e que deve se intensificar ainda mais neste ano, trouxe a possibilidade de ter alunos nos mais diversos lugares do país e essa diversidade também precisa ser refletida em seu quadro docente: https://www.digitalhouse.com/br/trabalhe-conosco



"A Digital House entende que a inovação só acontece de verdade com diversidade e representatividade. Por isso, acreditamos que contar com profissionais de todo o Brasil como docentes nos cursos oferecidos só tem a contribuir com o propósito da escola de mudar vidas por meio da educação", declara.





LEIA MAIS 13:54 - 11/01/2021 UPE abre seleção com mais de 160 vagas para professores

10:33 - 08/01/2021 Governo de Minas abre edital para professores e funcionários administrativos

10:25 - 07/01/2021 Inscrições abertas! Educação de SP vai contratar até 10 mil professores atuar em cursos de cinco áreas do conhecimento: Programação (Web Full Stack, Desenvolvimento Mobile Android e Desenvolvimento Mobile iOS); Marketing Digital (Básico e Avançado); Dados (Data Analytics e Data Science); UX (Experiência do Usuário); e Negócios (Gestão de Produtos Digitais, Gestão de RH Digital, Imersão em Transformação Digital, Agile for Business, Gestão de Marketing Digital e Consultor de Vendas Mercado Livre).



Para se candidatar é necessário comprovar experiência profissional nas áreas relacionadas. Os professores contratados irãoem cursos de cinco áreas do conhecimento: Programação (Web Full Stack, Desenvolvimento Mobile Android e Desenvolvimento Mobile iOS); Marketing Digital (Básico e Avançado); Dados (Data Analytics e Data Science); UX (Experiência do Usuário); e Negócios (Gestão de Produtos Digitais, Gestão de RH Digital, Imersão em Transformação Digital, Agile for Business, Gestão de Marketing Digital e Consultor de Vendas Mercado Livre).Para se candidatar é necessárioexperiência profissional nas áreas relacionadas.





“Como parte do pacote de benefícios, a Digital House disponibiliza para os seus professores a mesma possibilidade de transformação de carreira que é oferecida aos alunos. O que significa que os contratados têm a possibilidade de fazer qualquer um dos cursos ofertados pela escola. Além disso, todos os profissionais participam do nosso programa de desenvolvimento de carreiras", finaliza a gerente de RH da Digital House.





Mais informações sobre a Digital House: https://www.digitalhouse.com/br