Hospital Alemão Oswaldo Cruz oferece cursos on-line gratuitos

Para apoiar os profissionais de saúde que atuam no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em parceria com a Johnson & Johnson Brasil, disponibiliza um curso on-line e gratuito para agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal.





duração e sua estratégia pedagógica apresenta simulações realísticas da atuação durante as visitas domiciliares, videoaulas e orienta os agentes comunitários na identificação de sinais e sintomas da COVID-19.



Os conteúdos podem ser acessados pelo celular ou computador e os participantes escolhem o melhor horário para as atividades. Para fazer a inscrição basta acessar o site O curso tem oito horas dee sua estratégia pedagógica apresenta simulações realísticas da atuação durante as visitas domiciliares, videoaulas e orienta oscomunitários na identificação de sinais e sintomas da COVID-19.Os conteúdos podem ser acessados pelo celular ou computador e os participanteso melhor horário para as atividades. Para fazer a inscrição basta acessar o site https://inova.eadhaoc.org.br/





Aulas, metodologia de ensino, coordenação, acompanhamento e plataforma virtual são da Faculdade de Educação em Ciências da Saúde do Hospital Alemão Oswaldo Cruz.



A Instituição conta com a expertise em capacitação de profissionais de todo o Brasil, por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS), voltado ao fortalecimento da saúde pública brasileira.



"Nesta iniciativa unimos a excelência do nosso modelo assistencial próprio, reconhecido como um dos melhores do país e que tem o paciente e o familiar no centro do cuidado, com o propósito do hospital em contribuir com o desenvolvimento da saúde no Brasil, oferecendo uma capacitação acessível aos profissionais que estão na linha de frente no combate ao novo coronavírus", destaca a professora Letícia Faria Serpa, gerente de educação multiprofissional do Hospital Alemão Oswaldo Cruz.





Paramais sobre o Hospital Alemão Oswaldo Cruz: https://www.hospitaloswaldocruz.org.br/