Confeitar Minas qualifica profissionais da confeitaria para a Páscoa

Além das aulas, evento terá palestras e master classes, estas cobradas, com valores a partir de R$ 30 (foto: Alexas Fotos/Pixabay )



O carnaval ainda nem começou, mas o mercado da confeitaria já se prepara para uma das datas mais importantes da área: a Páscoa. A época, que estimula a troca de chocolates, é responsável por aumentar o faturamento do mercado de confeitaria, principalmente os profissionais autônomos, que veem nos doces a oportunidade de empreender e ampliar a renda familiar.



Com o objetivo de auxiliar quem pretende faturar com os chocolates na Páscoa, o grupo Empreendendo no Lar Doce Lar realiza mais uma edição da Confeitar Minas – Especial de Páscoa, nos dias 18 e 19 de fevereiro, das 13h às 21h, na sede do Sebrae-MG.



A entrada é gratuita, mediante retirada de ingresso no Com o objetivo de auxiliar quem pretende, o gruporealiza mais uma edição danos diasno https://www.sympla.com.br/confeitar-minas--pascoa-2020__786776



A programação da Confeitar Minas vai apresentar as principais tendências, novidades e receitas para faturar com as vendas de Páscoa.



Serão 10 aulas gratuitas com capacidade para 50 pessoas cada aula, mediante inscrições no local (30 minutos antes de cada aula).



O evento vai ter outras atividades, como palestras e master classes. Ingressos à venda pelo site da Sympla, com valores a partir de R$ 30. Também haverá estandes com demonstração e venda de produtos de confeitaria a preços especiais.



Repetindo uma tradição, a Confeitar Minas contará com a presença de renomados profissionais do segmento vindos de todo o país. Um dos destaques é a apresentação do premiado chef Eduardo Beltrame, que conta com mais de 90 mil seguidores no Instagram. Além dele, estarão presentes os chefs Chico Zinneck, Miguelito, Nani Magalhães, Nana Negrão e outros grandes nomes do setor em Minas.



A grande novidade desta edição é a seletiva regional para o Concurso de Cake Designers, feito pela Associação de Cake Designers e Artistas do Açúcar (ACADAA).



O vencedor de Minas Gerais disputará a final nacional em Fortaleza, com viagem paga pela ACADAA.



A grande novidade desta edição é a seletiva regional para o Concurso de Cake Designers, feito pela Associação de Cake Designers e Artistas do Açúcar (ACADAA).

O vencedor de Minas Gerais disputará a final nacional em Fortaleza, com viagem paga pela ACADAA.

Os interessados em participar da seletiva regional na Confeitar Minas devem se inscrever pelo site www.acaada.com.





Sebrae-MG

Dani Formigueiro, organizadora da Confeitar Minas, celebra o crescimento da evento e ampliação da renda dos participantes (foto: Paulo Cunha/Divulgação)

Dani Formigueiro celebra o crescimento da feira a cada edição. "A Confeitar Minas tem o diferencial de ser voltado para ampliar a renda dos participantes, que aprendem com os melhores profissionais do mercado, de forma mais acessível. O mercado está projetando a melhor Páscoa dos últimos tempos, por isso, temos que aproveitar a oportunidade para vender ainda mais".



Dani Formigueiro destaca ainda o apoio e a participação do Sebrae-MG, que vai oferecer gratuitamente atendimentos individuais e em grupo sobre finanças e marketing no Espaço do Empreendedor. "Em tempos de crise e altos índices de desemprego, a Confeitar Minas oferece mecanismos de capacitação e ferramentas para fazer o negócio crescer".



Inclusão e solidariedade





aulas gratuitas da programação da Confeitar Minas será destinada, exclusivamente, às pessoas surdas e contará com interprete de libras. Os participantes terão oportunidade de aprender a fazer ovos de Páscoa trufados.



Uma das receitas que os participantes vão aprender no Confeitar Minas 2020 (foto: Confeitar Minas/Divulgação)

Uma das aulas gratuitas da programação da Confeitar Minas será destinada, exclusivamente, às pessoas surdas e contará com interprete de libras. Os participantes terão oportunidade de aprender a fazer ovos de Páscoa trufados.

As vagas são limitadas. Os interessados deverão fazer a inscrição 30 minutos antes do início da aula, que será realizada no dia 18/2, terça-feira, às 15h.



Com o objetivo de ajudar as vítimas das recentes chuvas em Belo Horizonte, o evento se dispôs a arrecadar, na portaria da Confeitar Minas, materiais de limpeza e alimentos não perecíveis.





Empreendendo no Lar





Criado em 2016, o Empreendendo no Lar Doce Lar reúne cerca de 300 mil pessoas. O grupo visa o fomento ao empreendedorismo feminino, com foco na geração de renda por meio da confeitaria. Liderado pela empreendedora Dani Formigueiro, o grupo conta com ações nas redes sociais e eventos presenciais de capacitação e networking.



Serviço

Data: 18 e 19 de fevereiro

Local: Sebrae Minas. Av. Barão Homem de Melo, 329, Bairro Nova Granada

Horário: das 13h às 21h









Confeitar Minas 2020 – Edição Especial de Páscoa