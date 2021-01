Ipasgo abre três editais para credenciamento de profissionais na área de saúde

(foto: Ipasgo/divulgação)

Os interessados podem realizar as inscrições no Sistema Ipasgo de Credenciamento, disponível no site até 31 de março, às 18 horas. Basta cadastrar selecionando o botão "Primeiro Acesso",e informar o CPF, nome ou nome social e e-mail.





No ato da inscrição, os candidatos poderão anexar todos os documentos autenticados, via código de autenticação eletrônica, via cartório ou via sistema.

Após a fase de credenciamento, será divulgada a lista de profissionais habilitados. Aqueles que não constarem como aptos, poderão recorrer no prazo de cinco dias úteis contados a partir do primeiro dia subsequente à data da publicação do aviso de intimação aos interessados, no Diário Oficial do Estado.