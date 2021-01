Exército abre nova seleção para a área da saúde

(foto: Comando da 5ª Região Militar )





O Serviço Médico Temporário será realizado no período de um ano, dividido em duas fases. A primeira, de 45 dias, destina-se a adaptar o candidato à vida militar. A segunda é destinada à aplicação de conhecimentos técnico-profissionais. O período de um ano de serviço poderá ou não ser prorrogado anualmente, de acordo com o desempenho profissional, a existência de vagas e a deliberação do Comando da 5ª Região Militar. Vale ressaltar que o tempo máximo de permanência no serviço ativo é de até oito anos, computados todos os tempos de serviço público anterior nas Forças Armadas.





As vagas serão ocupadas a partir de formação de cadastro reserva. Os profissionais devem ter ensino superior completo em medicina e especificação na área, ter no máximo 40 anos de idade na data da incorporação, ser brasileiros, dentre outros requisitos citados no edital de abertura.





As inscrições poderão ser feitas de 19 a 21 de janeiro através do endereço eletrônico selecaocardio@gmail.com. Os candidatos serão avaliados mediante entrevista e coleta de documentos, com data prevista para 9 de fevereiro, às 8h, na Seção de Serviço Militar 5ªRM, Curitiba; avaliação curricular, fase aplicada de forma remota por Oficiais do Exército; e inspeção de saúde, realizada dia 22 de fevereiro na Organização Militar onde o candidato prestará o serviço militar, com a apresentação dos exames médicos previstos no edital.





Em caso de empate, o Comando irá priorizar oficiais da ativa temporários, reservistas de 1ª categoria e candidatos mais velhos ou com maior tempo de formação. Veja o edital.





*Estagiária sob a supervisão de Lorena Pacheco

Um novo edital de processo seletivo para a área da saúde foi divulgado pelo Comando da 5ª Região Militar do Exército Brasileiro, nas regiões do Paraná e Santa Catarina. As oportunidades são para ingresso no Estágio de Adaptação e Serviço (EAS) e no Estágio de Instrução e Serviço (EIS) na carreira de médico cardiologista.