Hospital Sírio-Libanês abre processo seletivo para mais de 500 cargos

Ao longo de 2020, a área da saúde se mostrou fundamental em todo o mundo. No Brasil, o cenário não foi diferente, por isso, sempre pautado pela diversidade, otem buscado profissionais dispostos não só a abraçar os atuais desafios, mas que ajudem a transformar a saúde do País a partir de uma assistência hospitalar de excelência.

É com essa proposta de atuação que a instituição inicia 2021 abrindo um processo seletivo paraprofissionais de saúde, técnicos e administrativos.São mais deem São Paulo e Brasília. O processo inclui posições para médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, auxiliares de hospedagem, assistentes administrativos, auxiliares administrativos, eletricistas, copeiros e jovens aprendizes, entre outras.

A descrição completa dasestá disponível na seção "Trabalhe Conosco" do site do Hospital ( https://www.hospitalsiriolibanes.org.br/trabalhe-conosco/Paginas/novo-trabalhe-conosco.aspx ).Não hápara inscrições, ou seja, as vagas ficarão abertas até serem preenchidas.