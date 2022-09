Concurso Detran-DF: entenda quais etapas farão parte da seleção

Detran DF/Divulgação (foto: Detran DF/Divulgação)



O Departamento Estadual de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) publicou recentemente o edital do próximo concurso público do órgão. A seleção está ofertando 366 vagas, sendo 126 para analistas em atividades de trânsito e 240 técnico em atividades de trânsito.

O certame será composto por duas etapas, que consistirão em prova objetiva e prova discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório. Os candidatos para o cargo de analista passarão por ambas as fases. Já os técnicos farão apenas a prova objetiva.



As provas, bem como a avaliação biopsicossocial para os candidatos que se declararem com deficiência e o procedimento de heteroidentificação dos candidatos negros serão realizados no Distrito Federal.





A realização da avaliação biopsicossocial e o procedimento de heteroidentificação poderão ocorrer em dias úteis, aos finais de semana ou feriados. Havendo indisponibilidade de locais suficientes ou adequados de realização das provas, estas poderão ser realizadas em outras localidades.

Prova objetiva

A prova objetiva de múltipla escolha será distribuída pelos conhecimentos e disciplinas a seguir:





Conhecimentos básicos:



Língua Portuguesa: 45 pontos

Noções de Informática: 05 pontos

Conhecimentos sobre o Distrito Federal: 05 pontos

Legislação Geral: 10 pontos

Conhecimentos específicos:



Conteúdo dos conhecimentos específicos: 10 pontos

Cada questão conterá 4 alternativas e apenas 1 correta, e cada questão das provas poderá contemplar mais de um objeto de avaliação. A prova será avaliada na escala de 0 a 90 pontos, considerando-se habilitado nesta etapa o candidato que nela obtiver nota igual ou superior a 45 pontos.





Em caso de anulação de questão, haverá o ajuste proporcional de pontuação distribuída nas demais questões da disciplina correspondente, mantendo-se a pontuação máxima permitida. O candidato que não for habilitado na prova objetiva, estará automaticamente eliminado do concurso.

Prova discursiva

Somente serão corrigidas as provas discursivas do cargo de Analista em Atividades de Trânsito dos candidatos que foram habilitados na prova objetiva e que estejam classificados dentro do limite.





A prova discursiva terá caráter eliminatório e classificatório e será avaliada na escala de 0 a 30 pontos, considerando-se habilitado o candidato que nela obtiver nota igual ou superior a 15 pontos.





O exame será realizada no mesmo dia e horário da prova objetiva e será composta de 1 questão de conhecimento específico. Para o desenvolvimento da prova, o candidato deverá redigir no mínimo 15 e no máximo 20 linhas, observando os critérios de correção a seguir:





Critérios de Correção:





Estrutura: o conteúdo apresentado pelo candidato deve ser um texto predominantemente dissertativo-argumentativo, devendo constituir-se de um conjunto articulado de ideias relacionadas ao tema proposto.





Pontuação máxima: 10 pontos





Conteúdo: análise das ideias fundamentais do texto observando a fidelidade ao tema proposto; consistência e relevância argumentativa; progressão temática; e senso crítico do candidato.





Pontuação máxima: 15 pontos





Expressão: adequação vocabular e emprego do registro culto da língua portuguesa; clareza na apresentação das ideias; coesão e coerência.





Pontuação máxima: 5 pontos





A duração das provas, incluído o tempo para leitura das instruções, coleta de digital e preenchimento das folhas de respostas será de 4 horas para técnico, e 4h e 30 minutos para analista. Ambos os exames serão aplicados em 1º de dezembro.

Inscrições